Full Kasko

Full Kasko Sigortası

Farklı risklere karşı aracınızı, kendinizi ve sevdiklerinizi Full Kasko ile koruyabilirsiniz. Kasko teklif hesaplama formunu doldurarak online olarak aracınız için en uygun kasko teklifini alabilirsiniz. Kasko değer hesaplama uygulaması ile aracınızın güncel piyasa değerini öğrenebilirsiniz.
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Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum ve onaylıyorum.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanı'ni okudum, anladım.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açık Rıza Beyanı'nı okudum ve onaylıyorum.

Sompo Full Kasko Sigortası Nedir, Ne İşe Yarar?

Aracınızın başına gelebilecek beklenmedik kazalara karşı önlem alarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz. Sompo Sigorta Full Kasko Sigortası, geniş kapsamlı teminatlarıyla aracınızı çalınma, yanma ve kaza gibi risklere karşı koruma altına alır. Üstelik, kasko hesaplama aracı sayesinde araç kasko değerini ve prim tutarını kolayca öğrenebilir, kredi kartına taksit imkânıyla uygun fiyatlarla poliçenizi oluşturabilirsiniz.

Full Kasko Sigortası Ürün Avantajları

  • Taslak Friday, January 31, 2025 at 1:38:16 PM Öğretmen, kamu çalışanı, a.ş. çalışanı, askeri personel gibi meslek gruplarına özel 30%’a varan indirim
  • Taslak Friday, January 31, 2025 at 1:38:16 PM %60’a varan hasarsızlık indirimi
  • Taslak Friday, January 31, 2025 at 1:38:16 PM Anlaşmalı kredi kartlarına 8 taksit imkanı
  • Taslak Friday, January 31, 2025 at 1:38:16 PM Türkiye çapında 1300’e yakın anlaşmalı servislerimizde hiçbir ücret ödemeden tamir imkanı
  • Taslak Friday, January 31, 2025 at 1:38:16 PM EHOM Servislerinde Hasarsızlık Koruma Teminatı ve Garantili Onarım Hizmeti
  • Taslak Friday, January 31, 2025 at 1:38:16 PM Ücretsiz mini onarım hizmeti

Full Kasko Sigortası Ürün İçeriği

Full Kasko

Aracınızın çarpması ya da aracınıza çarpılması

Full Kasko

Anahtar kaybı

Full Kasko

Aracınızın yanması

Full Kasko

Aracınızın çalınması

Full Kasko Sigortası Ek Teminatlar

Aracınızın 2. el değeri yerine anahtar teslim değerinin ödenmesini sağlayan Yeni Değer Teminatı

Aracınızın 2. el değeri yerine anahtar teslim değerinin ödenmesini sağlayan Yeni Değer Teminatı

Hasarsızlık indiriminiz için koruma teminatı

Hasarsızlık indiriminiz için koruma teminatı

Aracınızın T.C. sınırları dışındaki belirli ülkelerde de teminat altına alınabilmesini sağlayan yurt dışı ek teminatı ve yurt dışı asistans paketi

Aracınızın T.C. sınırları dışındaki belirli ülkelerde de teminat altına alınabilmesini sağlayan yurt dışı ek teminatı ve yurt dışı asistans paketi

Aracınız için size ekstra avantajlar sunan Artı Teminat planları

Aracınız için size ekstra avantajlar sunan Artı Teminat planları

Aracınızın 2. el değeri yerine anahtar teslim değerinin ödenmesini sağlayan Yeni Değer Teminatı

Aracınızın 2. el değeri yerine anahtar teslim değerinin ödenmesini sağlayan Yeni Değer Teminatı

Hasarsızlık indiriminiz için koruma teminatı

Hasarsızlık indiriminiz için koruma teminatı

Kasko Sigortaları Teminat Tablosu

Teminat Mini Kasko Bütçe Dostu Kasko Full Kasko Marka Kasko Çevre Dostu Kasko
Çarpışma Çarpışma Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark
Araca Cisim Çarpması Araca Cisim Çarpması Decline mark Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark
Aracın Devrilmesi, Yuvarlanması Aracın Devrilmesi, Yuvarlanması Decline mark Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark
Yangın Yangın Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark
Üçüncü Kişiler Tarafından Verilebilecek Zararlar Üçüncü Kişiler Tarafından Verilebilecek Zararlar Decline mark Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark
Orjinal Ses, Görüntü ve İletişim Cihazları Orjinal Ses, Görüntü ve İletişim Cihazları Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark
Aracın Çalınması Aracın Çalınması Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark
Cam Hasarları Cam Hasarları Decline mark Approve mark Approve mark Approve mark Approve mark

Kasko Sigortası Genel Şartları

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları

Full Kasko Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Neden Kasko Sigortası Yaptırmalıyım?

Kasko Sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılan bir araç sigortası olmasına rağmen yaptırılması önemli bir sigortadır. Zorunlu Trafik Sigortası'nın kapsamadığı birçok riski araç kasko sigortası kapsamaktadır. Herhangi bir hatalı olduğunuz kaza durumunda zorunlu trafik sigortası karşı tarafın masraflarını öderken, kasko sigortası sizin masraflarınızı ve İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı alındı ise trafik sigortası limitlerinin üzerinde kalan tazminatı ödemektedir. Trafik sigortası sizin masraflarınızı ödemeyeceği için kasko sigortası sayesinde kendinizi risklere karşı koruyabilirsiniz. Buna ek olarak trafik sigortasının kapsamadığı birçok risk bulunmaktadır. Bu risklerin büyük çoğunluğu araç kasko sigortası sayesinde koruma altına alınır.

Kasko Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Aracınızın karşılaşabileceği birçok riske karşı yaptırılan kasko sigortasının fiyatı bazı kriterlere göre belirlenir. Bütçenizi ve geniş kapsamlı olmasını ön planda tutarak hazırladığımız sigortanızın araç kasko fiyatını aşağıdaki kriterler etkilemektedir:

  1. Trafik siciliniz kasko fiyatlarını etkileyen en önemli kriterlerden biridir. Aracınızı nasıl sürdüğünüz, kazaya karışıp karışmadığınız, hız ihlalleriniz ve aracınızı kullanım türünüz araç sigortası fiyatlarını etkiler.
  2. Aracınızın markası, modeli, yaşı gibi teknik özellikleri kasko fiyatlarını etkilemektedir.
  3. İkamet ettiğiniz şehir ve aracı kullandığınız şehir kaskonuzun ne kadar olduğunu etkiler.
  4. Kaskolarınız arasında vade boşluğunuzun olup olmadığı araç kasko hesaplamada kullanılan faktörlerden biridir.
  5. Aracınızın türü araç sigorta fiyatlarını (kasko) etkiler.
  6. Hasarsızlık kademeniz kasko sigortası fiyatlarını etkileyen faktörlerden biridir.
  7. Mesleğinizle birlikte gelen meslek indiriminiz de kasko sigorta fiyatlarını belirleyen öğelerden biridir.

gibi kriterlerle kasko fiyatınız belirlenir. Bu kriterler konusunda bilgi sahibi olarak kasko fiyatlarınızı düşürebilir ve çok daha uygun fiyatlara aracınızı güvence altına alabilirsiniz.

Full Kasko Sigortası Teminatları Nelerdir?

Sompo Sigorta tarafından size özel fiyatlarla sunulan kasko sigortasında aracınızın çarpması veya aracınıza çarpılması, anahtar kaybı yaşamanız, aracınızın yanması, aracınızın çalınması ve bunlara ek birçok durumlarda sizi koruyacak geniş kapsamlı teminatlara sahiptir. 

Kasko Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Kasko sigortası aşağıda sayılan hallerden birinin varlığı halinde aracınızda oluşan hasarları karşılamaz:

  • Yasak madde kullanımı sonucunda meydana gelen kazalar,
  • Alkollü araç kullanımı nedeniyle yaşanan kazalar,
  • Aracın trafik görevlileri haricinde yetkili olmayan kişilerce çekilmesi,,
  • Nükleer savaş, nükleer kazalar ve nükleer yakıtların yanması gibi durumlar
  • Araç sahibinin aracın rutin bakımıyla ilgili olarak ihmalinin bulunması nedeniyle ortaya çıkan kazalar,
  • Aracın ruhsatında belirtilen kapasitesini aşan miktarda yük veya yolcu taşıması,
  • Herhangi bir kaza olmaksızın aracın mekanik veya elektronik aksamında oluşan hasarlar,
  • Araç sürücüsünün kaza sonrası kaza yerini terk etmesi durumu. Sürücünün yaralanma nedeniyle tıbbi müdahale için olay yerinden ayrılması durumu istisna oluyor.
  • Savaş, ihtilal, ayaklanma gibi toplumsal olaylar ve bu olaylar sırasında kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sırasında meydana gelen hasarlar,
  • Araç sahibinin araca bilerek ve isteyerek zarar vermesi veya başkasını bu konuda yönlendirmesi.


Trafik Sigortam Var, Kasko Yaptırmalı Mıyım?

Zorunlu Trafik Sigortası belirli limitlerle yalnızca karşı tarafa vereceğiniz maddi hasarı ve aracınızdaki bireylerin vefat/sürekli sakatlık hallerini kapsamaktadır. Kaza durumunda aracınızı da koruma altına almak, Zorunlu Trafik Sigortası'nın bedelininin aşması durumunda oluşabilecek maddi kayıplarınızı önlemek, aracın çalınması-yanması ve birçok ek teminat seçeneklerinden faydalanmak için kasko yaptırmanız gerekmektedir. Kasko'ya dair teminatları ve daha birçok detayı Kasko Sigortası sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Kasko Yenileme Süresi Kaç Gündür?

Müşterilerimize özel yenileme tekliflerimiz poliçe bitiş tarihinden 45 gün öncesinde oluşturulmaktadır. Poliçenizin vadesi sona erdiğinde, yani yenileme süresi dolduğunda fiyat farkı oluşmaktadır. İlgili vade geçtikten sonra yenileme teklifinden yararlanılamaz.

Kasko Sigortası Zorunlu mu?

Arabanız için yaptıracağınız araç kaskosu isteğe bağlı bir sigorta çeşitidir. Her ne kadar isteğe bağlı da olsa kasko sigortası kişiyi büyük rakamlı zararlardan korur ve bütçesini güvence altına alır. Karşılaşabileceğiniz birçok riske karşı aracınız teminat kapsamı dahilinde korunur. Bunlara ek olarak size çekici, lastik değişimi, yol destek hizmetleri gibi ek hizmetlerle yaşayabileceğiniz birçok soruna karşı hızlı ve etkili destek olanağı sunar. 

Plakası Çıkmamış Aracıma Kasko Poliçesi Düzenleyebilir Miyim?

Evet. Aracınızın plakası çıkmamış olsa dahi aracınızın bilgilerini doğru bir şekilde doldurarak kasko poliçesi düzenleyebilirsiniz. Ancak plakanız çıktıktan sonra mevcut plaka bilgilerinizi şirketimize bildirmeniz gerekmektedir.

Kasko Sigortası Fiyatını Nasıl Hesaplayabilirim?

Kasko bedelinizi yukarıda bulunan teklif formumuzu doldurarak 30 saniye içerisinde görüntüleyebilir, dilerseniz tek tıkla satın alabilirsiniz. Eğer Online olarak satın almak istemezseniz sitemiz üzerinden en yakın acente bölümünden size en yakın acenteyi bulabilir veya çağrı merkezimizden bu konuyla ilgili destek alabilirsiniz.

Full Kasko Sigortası Poliçe Primim Neden Yüksek?

Kasko fiyatı hesaplaması bazı kriterlere göre belirlenir. Bütçenizi ve geniş kapsamlı olmasını ön planda tutarak hazırladığımız kasko sigortanızın fiyatını aşağıdaki kriterler etkilemektedir:

  1. Trafik siciliniz kasko sigorta primini etkileyen en önemli kriterlerden biridir. Aracınızı nasıl sürdüğünüz, kazaya karışıp karışmadığınız, hız ihlalleriniz ve aracınızı kullanım türünüz kasko sigortası fiyatınızı etkiler.
  2. Aracınızın TSB Kasko Araç Değer listesinde belirtilen bedeli, markası, modeli, yaşı gibi teknik özellikleri kasko fiyatınızı etkilemektedir.
  3. İkamet ettiğiniz şehir ve aracı kullandığınız şehir de kasko fiyatlarını etkileyen faktörlerden biridir.
  4. Kaskolarınız arasında vade boşluğunuzun olup olmadığı da yine kaskonuzun ne kadar olduğunu etkiler.
  5. Aracınızın türü de arabanızın sigortasını (kasko) fiyatlandırmada kullanılır.
  6. Hasarsızlık kademeniz araç kasko priminizi etkileyen önemli unsurlardan biridir ve araç kasko primi hesaplamada kullanılır.
  7. Araç sigortası fiyatları mesleğinizle birlikte gelen meslek indirimine değişim gösterir.

Bunun gibi kriterlerle full kasko fiyatınız belirlenir. Bu kriterler konusunda bilgi sahibi olarak kasko fiyatlarınızı düşürebilir ve çok daha uygun fiyatlara aracınızı güvence altına alabilirsiniz.

Online Olarak Nasıl Kasko Sigortası Satın Alabilirim?

Sompo Sigorta güvencesiyle tamamen online teklif oluşturup fiyat görmek ve kaskonuzu satın almak çok hızlı ve kolaydır. Full Kasko Sigortası ürün sayfamızın en üst kısmındaki formu doldurarak poliçe teklifinizi anında online alabilirsiniz. Kasko teklifinizi görüntüledikten sonra tek tıkla ödeme sayfasından poliçenizi peşin fiyatına taksitli olarak ve size özel indirimlerle satın alabilirsiniz. 

Kaskomu Online Satın Almam Ne Kadar Sürer?

Full Kasko Sigortanızı saniyeler içerinde hiçbir yere gitmek zorunda kalmadan anında online satın alabilirsiniz. Aracınıza en uygun fiyatlarla satın aldığınız poliçenizi 30 saniyede yaptırarak görüntüleyebilir, indirebilirsiniz. Böylece size özel geniş teminatlarla hazırlanan araç sigortası paketlerimizden istediğinizi seçebilir, en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Online Kasko Teklifi Almaya Çalışırken Kararsız Kaldım, Ne Yapmalıyım?

Online olarak satın almak isterken desteğe mi ihtiyacınız var? 0850 250 81 81 numaralı Sompo Sigorta Çağrı Merkezimizi arayıp 7/24 Destek alabilir veya Canlı Destekten dilediğiniz zaman Online olarak destek alabilirsiniz. 

Full Kasko Sigortamı Online Olarak Almamın Avantajları Nedir?

Full Kasko sigortanızı anında online satın almak çok avantajlıdır.

  1. Size özel indirimlerden ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz.
  2. Bulunduğunuz yerden, hiçbir vakit kaybetmeden 30 saniye içinde fiyat alabilir ve araç kasko poliçenizi peşin veya taksitli satın alabilirsiniz.
  3. Dilediğiniz zaman 7/24 destek alabileceğiniz Sompo Sigorta Çağrı Merkezi hattımızdan her türlü destek alabilirsiniz.
  4. Yenileme zamanınız yaklaştığında size özel fırsatlardan yararlanabilir ve bu sayede Sompo Araç Kasko Sigortanızı İndirimli satın alabilirsiniz.
  5. Sompo Mobilo uygulamasından dilediğiniz gibi poliçeleriniz ve tekliflerinizi takip edebilir ve birçok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kasko Sigortamı Yurt Dışında da Kullanabilir Miyim?

Müşterilerimiz, yurt dışı teminatı satın alması halinde kasko teminatları ve asistans hizmetlerimizden poliçede belirtilmiş olan şartlar dahilinde yararlanabilmektedir. 

Bu teminat yurt dışı çıkışlarında ek teminat olarak alınabilmektedir.

Sigortalı Vefat Ettiğinde Kasko Poliçesinin Durumu Ne Olur?

Sigortalı vefat ederse, kasko poliçesi sona ermez. Sigorta sözleşmesinden doğan haklar ve borçlar mirasçılarına geçer. Yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Hem sigortacı hem de yeni hak sahibi, bu tarihten itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir​.

İhtiyari Mali Sorumluluk Nedir, Kasko'da Var Mıdır?

Mali sorumluluk teminatı, kaza durumunda karşı tarafın yaşayacağı maddi hasarı karşılamaktadır. Zorunlu Trafik Sigortası'nda yer alan Zorunlu Mali Sorumluluk limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda kalan bedel, İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı üzerinden karşılanmaktadır. Kasko poliçesi satın alırken size uygun İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı limitini belirleyebilirsiniz.

Kasko Ödememi Kredi Kartına Taksit Yaptırabilir miyim?

Anlaşmalı kredi kartlarına taksit imkanıyla kasko ürününüzü satın alabilirsiniz. Sigortanızı taksitli alırken hiçbir vade farkı ödemezsiniz. Kasko sigortanızı satın alırken bankanızın taksit prosedürleri çerçevesinde taksit seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Kasko Sigortası Kapsamında Görevlendirilen Eksperin Görevleri Nelerdir?

Müşterilerimiz, yurt dışı teminatı satın alması halinde kasko teminatları ve asistans hizmetlerimizden poliçede belirtilmiş olan şartlar dahilinde yararlanabilmektedir. 

Bu teminat yurt dışı çıkışlarında ek teminat olarak alınabilmektedir.

Full Kasko Sigortamı Ne Zaman Yenilemeliyim?

Full Kasko sigortası yaptırdığımız zaman "Kasko sigortamı tam olarak ne zaman yenilemeliyim?" veya "Kasko poliçemin geçerlilik süresi bitti hala yenileme yapabilir miyim?" en çok sorulan sorular arasındadır.

Kasko sigortanızı yenilemek istiyorsanız poliçe süreniz boyunca istediğiniz herhangi bir zaman yapabilirsiniz. Fakat yenileme dönemini vadenizin dolmasını beklemeden yenileme yapmaya çalışmak hasarsızlık indiriminizin hesaplanamamasına yol açabilir. 

Bu yüzden yenileme için en uygun zamanlar kasko yenileme dönemidir. Yenileme dönemi genelde poliçe vadenizin bitiş tarihinden 30 gün önce başlar ve bu tarihin bitimine kadar devam eder. 

Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta poliçenizin süresi bitmeden yenileme yapmanız gerektiğidir. Poliçenizin süresi bittikten sonra yenileme yapamazsınız ve hasarsızlık kademeniz gibi birçok kazandığınız hakkı kaybedebilirsiniz. 

Bu yüzden poliçenizin süresi bitmeden yenileme yapmak çok önemlidir.

Anlaşmalı Servis ve Anlaşmasız Servis Arasındaki Fark Nedir?

Anlaşmasız servisler ile şirketimiz arasında herhangi bir iş ortaklığı bulunmamaktadır. Bu sebeple anlaşmasız servis tercih edildiği durumda onarım maliyeti şirketimiz tarafından direkt olarak karşılanmamaktadır. Sigortalının yaptığı ödeme ile onarım sonrası eksper tespiti ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi ile şirketimiz tarafından ödeme sağlanmaktadır. Anlaşmalı servis tercih edilmesi halinde ise şirketimiz tespit edilen tutar üzerinden ilgili servis ile hasar ödeme süreçlerini sürdürmenin yanı sıra, müşterilerimiz anlaşmalı servislerimizde hızlı hasar süreci ve garantili onarımı kapsayacak birçok avantajdan faydalanabilmektedir.

Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza sonucu aracınızda meydana gelen hasarların bildirimi ve tazminatının ödenmesi için kaza tespit tutanağı doldurulması gerekmektedir. Kaza tespit tutanağının doğru ve eksiksiz tutulması kaza sürecinin doğru değerlendirilebilmesi için elzemdir. 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren geçerli kurallar gereği kazaya karışan kişiler polisi beklemeden kazayı fotoğraflayarak, kaza tespit tutanağını karşılıklı olarak doldurup kaza yerinden ayrılabilmektedir. 

Kaza tespit tutanağı doldururken özen gösterilmesi ve kazanın nasıl oluştuğunun detaylı olarak anlatılarak çizilmesi gerekmektedir.


Daha fazlası için Kaza Tespit Tutanağı sayfamıza gidebilirsiniz.

Full Kasko Sigortası Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Kasko sigortası hasarsızlık indirimi poliçe fiyatınızı belirleyen önemli unsurlardan biridir. Hasarsızlık indirimi, hasarsız geçirdiğiniz her poliçe dönemi yenilemesinde, ödeyeceğiniz poliçe priminde indirim sağlar. Hasarsızlık kademeniz sayesinde full kasko sigortanızda %60'a varan bir indirim elde edebilir ve düzenli olarak yaptırdığınız bireysel kasko sigortanızı çok uygun fiyatla satın alabilirsiniz. Yılda 1 defa hasar rakamı sınırı olmaksızın poliçenin Sompo Sigorta’dan yenilenmesi durumunda hasarsızlık etkilenmemektedir.

Eğer ki bir poliçe yılını hasarsız geçirirseniz kasko hesaplamada(Dar Kasko hariç);

İlk poliçe yılınızın bitiminde kasko sigortanızı yenilerseniz %30

İkinci poliçe yılınızın bitiminde kasko sigortanızı yenilerseniz %40

Üçüncü poliçe yılınızın bitiminde kasko sigortanızı yenilerseniz %50

Dördüncü poliçe yılınızın bitiminde kasko sigortanızı yenilerseniz %60

Beşinci ve takip eden yıllarda hasar olmaması durumunda ise Süper %60 uygulamamız ile ayrıcalıklı 

indirim kazanırsınız. Böylece 4 yıl sonunda kasko sigortanızı %60 indirimli satın alabilirsiniz. Hasarsızlık indirimi kasko sigortasının fiyatını belirleyen en önemli etkenlerden biridir.

Kasko Teklifi Oluştururken Hasarsızlık Geçmişi Etkili Olur Mu?

Kasko teklifi oluştururken hasarsızlık geçmişi etkili olmaktadır. Sompo'da hasarsız geçirilen poliçe dönemleri ile %60'a varan hasarsızlık indirimi avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Aracımı Değiştirdim Kasko için Hasarsızlığım Bozulur mu?

Aracınızın kasko sigortası geçmişi ve bilgileri güncel olarak tutulmaktadır. Bundan dolayı arabanızı değiştirdiğinizde full kasko sigortası yaptırdığınız varlığınızın hasarsızlık indirimi korunur. 

Full Kasko Kasko Sigorta Şirketimi Değiştirdim Hasarsızlığım Bozulur mu?

Aracınızın kasko sigortası geçmişi ve bilgileri güncel olarak tutulmaktadır. Bundan dolayı kasko sigorta şirketinizi değiştirdiğinizde bu değişiklikten full kasko sigortası yaptırdığınız varlığınız etkilenmez ve hasarsızlık indirimi korunur.

Hasar Talebi için İstenen Belgeler Nelerdir?

Kaza tespit tutanağı ile birlikte bize gönderilmesi gereken belgeler poliçenin bir fotokopisi, kaza yeri fotoğrafları, araç sürücüsüne ait ehliyet ve ruhsat fotokopileridir. 

Kaza Sonrası Sigortalının Yapması Gerekenler Nelerdir?

Hasar yaşamanız durumunda yapılacaklar listesine internet sitemizdeki Hasar İşlemleri sayfasından erişebilirsiniz.

Kasko Hasar Talebimi Nasıl Yapabilirim?

Hasar taleplerinizi:

  • Çağrı Merkezimizden,
  • Apple Store ve Google Play Store'da bulunan Sompo Mobilo Uygulamamızdan, 
  • İnternet sitemiz üzerinde bulunan hasar bildirimi bölümünden, hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 


Hasar Talep takiplerinizi ve bununla ilgili tüm sorularınızı 7/24 Destek Hattımızı kullanarak da yapabilirsiniz.

Hasar Durumunda Aracım Orijinal Yedek Parça Kullanılarak Mı Onarılacak?

Hasar gören parçanın orijinal olması halinde onarımda kullanılacak parça da orijinal olacaktır ve aracınızın orijinalliği korunacaktır.

Cam Kırılması Durumunda Hasarsızlığım Bozulur Mu?

Tamir adedine bakılmaksızın cam hasarınızın tamir edilmesi durumunda kasko poliçenizi şirketimizden yenilediğinizde uygulanacak hasarsızlık indiriminin kademesi etkilenmemektedir. Ayrıca poliçe süresince 1 adet cam kırılması hasarı, hasarsızlık kademesini etkilememektedir. Sunroof ve cam tavanlarda meydana gelen hasarlar hariçtir.

Full Kasko Sigortamda Kapsam Dışı Hasarlar Nelerdir?

Full Kasko Sigorta'nız bazı durumlarda yaşanabilecek hasarları kapsamamaktadır, bunlar:

  • Meydana gelecek savaş, nükleer tehlikeler ve bu olaylardan dolayı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemler neticesinde aracın uğradığı hasarlar,
  • Kamu otoritesince uygulanabilecek yaptırımlar neticesinde araca verilen zararlar (kamu otoritesince aracın çekilmesi hariç),
  • Aracın sürücü belgesine sahip olmayan kişilerce kullanılması esnasında meydana gelen hasarlar,
  • Alkol, uyuşturucu ve benzeri maddelerin etkisi altındaki kişiler tarafından aracın kullanılması esnasında meydana gelen zararlar,
  • Sigortalı ya da sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu şahıslar veya birlikte yaşadığı şahısların bilerek veya isteyerek verdiği zararlar ile bu şahısların sigortalı aracı çalması veya kaçırması gibi sebeplerden biri neticesinde ortaya çıkan zararlar,
  • Periyodik olarak bakım ve onarımının yapılmaması sonucunda çürümeler, paslanma, eskime, yağsızlık, susuzluk ve donma sebebiyle araçta oluşabilecek zararlar,
  • Aracın kendi kuvveti ile hareket ederek girip çıkabileceği, belirli bir tarifeye bağlı, ruhsatı olan ve düzenli olarak sefer yapan gemi ve trenler haricindeki araçlarla nakli esnasında oluşabilecek kazalarda araca verilecek hasarlar.

Engelli aracında aracı ruhsat sahibi haricinde biri kullandığında hasar süreçlerinde sorun yaşar mıyım?

  1. Araç üzerinde tertibat mevcut ise ruhsat sahibinden başkası kullanamaz.
  2. Tertibat yoksa ruhsatta şerh düşülmemişse ruhsat sahibi haricinde kişi kullanabilir.
  3. Ruhsatta sadece sigortalı kullanabilir ibaresi mevcut ise yine sigortalı haricinde kullanılamaz.
  4. Bunun dışında ruhsatta 3.derece kan ve sıhri akrabalar ibaresi mevcut ise sadece bu kişiler kullanabilir.
  5. Araç üzerinde tertibat mevcut değilse, Noterden vekalet verilen kişi tarafından kullanılabilir.


Mini onarım (Sompo Sigorta Özel Onarım) hasarsızlığımı bozar mı?

Sompo Sigorta Özel Onarım Klozu, aracınızın boya, kaporta ve iç döşeme aksamlarında oluşabilecek küçük ölçekli hasarların, sigortalının poliçesinde belirtilen limitler dahilinde Sompo Sigorta Özel Onarım servislerinde kloz dahilinde onarılması hizmetidir. Bu onarım hizmeti sonrasında poliçenin Sompo Sigorta tarafından yenilenmesi durumunda hasarsızlık indirimi etkilenmeyecektir.

Hangi hasarları mini onarım (Sompo Sigorta Özel Onarım) kapsamında yaptırabilirim?

Sompo Sigorta Özel Onarım Klozu, parça değişimi olmadan azami düzeyde tamirat işlemlerini kapsamakta olup Hususi-Otomobil, Jeep, Panelvan/Kamyonet (koltuk sayısı 4+1 ve üzeri), Minibüs (koltuk sayısı 14+1'den az) kullanım tarzlarındaki brüt ağırlığı azami 2.500 Kg olan araçlar için geçerlidir. Kapsama giren parçalar ve ölçüleri sigortalı poliçesinde detaylı açıklanmıştır.

Kusurlu tarafın trafik poliçesinden onarım yaptırdığımda kasko poliçemden ikame araç kullanabiliyor muyum?

Hasar dosyasının Kasko poliçesinden açılması durumunda ve Kasko poliçesinde ikame araç teminatı bulunması halinde ikame araç hizmetinden faydalanılabilir. Diğer taraftan, hasar dosyasınının karşı tarafın Trafik poliçesinden açılması durumunda, mağdur tarafın Kasko poliçesinde ikame araç teminatı bulunması halinde, ikame araç hizmetinden faydalanılabilir.

Aracım İş Amaçlı Kullanıldığında da Teminat Kapsamında Olur Mu?

Genişletilmiş Kasko ürünleri Bireysel ve Ticari olarak 2'ye ayrılmaktadır. Ticari Genişletilmiş Kasko tercih etmeniz halinde faaliyet alanınıza uygun olarak sunduğumuz ek teminatlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca Aracınıza bireysel kasko poliçesi almanız durumunda ticari amaçlı olarak örneğin araç kiralama, yük taşımacılığı gibi amaçlarda kullanılması ve bunun tespit edilmesi halinde hasar ödemelerinde muafiyet uygulanır.

Aracımdaki Ek Aksesuarlar Poliçeme Dahil Midir? Dahil Değil İse Ettirmem Mümkün Müdür?

Tazminat tutarınız hesaplanırken poliçede belirtilen araç ve standart aksesuarlara göre değerlendirme yapılır. Aracınızın orijinalinde olmayıp sonradan taktırılan aksesuarlar poliçede belirtilmiş olması kaydıyla teminattadır. Sonradan taktırılan kasa, radyo teyp vs. aksesuarlar poliçede belirtilmemişse teminata dahil edilmemektedir.

Araç Anahtarımı Çaldırdığımda Aracımın Kilit Sisteminin Değiştirilmesini Kasko Sigortası Karşılar Mı?

Aracın anahtarlarının çalınması veya kaybı sonucunda, güvenliğin sağlanması amacıyla; anahtar, alarm veya immobilizer sisteminin yeniden kodlanması, komple kilit ve kontak setinin değiştirilmesi nedeni ile oluşan masraflar, Anahtar Kaybı teminatı kapsamındaki limitler dahilinde teminat altına alınmaktadır.

Poliçe vadesinde mesleğim değişir/işsiz kalırsam, bunun değişikliğini nasıl bildirmeliyim?

Acenteye güncel meslek belgesi ile bilgilendirme yapılması durumunda değişiklik yapılır.

Kasko Sigortası Hizmetleri için 7/24 Destek Nasıl Alabilirim?

Tüm ürünlerimiz için 7/24 Destek sunan Çağrı Merkezimizden veya online sohbet ya da web sitemiz üzerinde bulunan destek formundan dilediğiniz zaman destek alabilirsiniz.