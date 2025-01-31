Sompo Full Kasko Sigortası Nedir, Ne İşe Yarar?
Aracınızın başına gelebilecek beklenmedik kazalara karşı önlem alarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz. Sompo Sigorta Full Kasko Sigortası, geniş kapsamlı teminatlarıyla aracınızı çalınma, yanma ve kaza gibi risklere karşı koruma altına alır. Üstelik, kasko hesaplama aracı sayesinde araç kasko değerini ve prim tutarını kolayca öğrenebilir, kredi kartına taksit imkânıyla uygun fiyatlarla poliçenizi oluşturabilirsiniz.
Araç kasko fiyatları, aracın modeli, yaşı ve hasar geçmişi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Hasarsızlık indirimi sayesinde, hasarsız geçen dönemler sonunda poliçe yenileme sürecinde avantaj elde edebilirsiniz. 2008 ve sonrasında üretilmiş araçlar için Kasko Hesaplama Aracını kullanarak güncel kasko değerlerini öğrenebilirsiniz.
Full Kasko Sigortası, aracınıza özel oluşturulan geniş teminat paketleriyle, olası hasar durumlarında büyük masraflara katlanmanızı önler. Ayrıca, özel asistans hizmetleri sayesinde aracınızı güvenle kullanabilir, yolculuklarınızı kesintisiz sürdürebilirsiniz. Şimdi teklif alarak, Sompo Full Kasko Sigortası ile aracınızı güvence altına alın!
Full Kasko Sigortası Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?
- Kişisel bilgilerinizi eksiksiz olarak kimlik bilgilerinizde yazdığı gibi girmelisiniz.
- Araç bilgilerini ruhsat bilgilerinizdeki gibi girmelisiniz.
- Teklif aşamasında sizlere sunulan İMM(İhtiyari Mali Mesuliyet) ve İkame Araç seçeneklerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda seçebilirsiniz.
- Teklif alırken ve satın almadan önce poliçenin genel / özel şartları ve Mesafeli Satış Sözleşmesini işaretlediğinizden emin olunuz.
- Daha önce hasarınız yoksa, hasarsızlık indiriminiz otomatik olarak uygulanacak ve fiyat bu şekilde size sunulacaktır.
- Anlaşmalı araç servis ağının genişliği kasko sigortası için önemli bir detaydır.
- Özel şartlarda yer alan mini hasar ve size özel asistans hizmetleri gibi size özel ek destek hizmetlerini gözden geçirmeniz gerekebilir.
- Ödeme aşamasında kredi kartınıza taksit yaptırmak istiyorsanız taksit seçeneğini işaretlediğinizden ve satın almak istediğiniz taksit adedini seçtiğinizden emin olunuz.