Full Kasko sigortası yaptırdığımız zaman "Kasko sigortamı tam olarak ne zaman yenilemeliyim?" veya "Kasko poliçemin geçerlilik süresi bitti hala yenileme yapabilir miyim?" en çok sorulan sorular arasındadır.

Kasko sigortanızı yenilemek istiyorsanız poliçe süreniz boyunca istediğiniz herhangi bir zaman yapabilirsiniz. Fakat yenileme dönemini vadenizin dolmasını beklemeden yenileme yapmaya çalışmak hasarsızlık indiriminizin hesaplanamamasına yol açabilir.

Bu yüzden yenileme için en uygun zamanlar kasko yenileme dönemidir. Yenileme dönemi genelde poliçe vadenizin bitiş tarihinden 30 gün önce başlar ve bu tarihin bitimine kadar devam eder.

Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta poliçenizin süresi bitmeden yenileme yapmanız gerektiğidir. Poliçenizin süresi bittikten sonra yenileme yapamazsınız ve hasarsızlık kademeniz gibi birçok kazandığınız hakkı kaybedebilirsiniz.

Bu yüzden poliçenizin süresi bitmeden yenileme yapmak çok önemlidir.