Öğretmenlere Özel Kasko

Öğretmenlere Özel İndirimli Kasko ile Güvende Olun!

Öğretmenlere ve akademisyenlere %30’a varan özel indirimli kasko ile, siz değerli müşterilerimizi düşünüyor ve araçlarınızı uygun fiyatla güvence altına almanızı sağlıyoruz. İndirimli kaskonuz sayesinde, hem aracınızı koruma altına alacak hem de bütçenizi rahatlatacaksınız.

Sompo Sigorta Öğretmenlere özel indirimli kasko, poliçenizi yenilerken uygun fiyatlar ve özel indirimlerden faydalanmanızı sağlar. Sadece Öğretmenler Günü için değil, tüm yıl boyunca öğretmenlere ve akademisyenlere özel indirimli kasko ile aracınızı güvence altına alabilirsiniz.

Kasko poliçenizi yenilemek veya yeni bir poliçe satın almak için hemen Sompo Sigorta’ya başvurun. Siz değerli akademisyen ve öğretmenlerimize özel tasarladığımız kasko ile araçlarınızı uygun fiyatlarla sigortalayın.

Öğretmenlere ve akademisyenlere özel %30’a varan indirimli kasko fiyatlarından yararlanma fırsatını kaçırmayın.

Güvenli sürüşler dileriz!

Model yılı 2008 ve sonrasına ait araçlarınıza ait Kasko Değerlerini öğrenmek için,

Kasko Değer Hesaplama Aracı'nı kullanabilirsiniz.