Aklın Yolu Somponomi

Aklın Yolu Somponomi

Somponomi sadece bir kampanya değil, sigortaya bakış açınızı değiştiren yeni bir anlayış. Adını Japonca'da sigorta anlamına gelen Sompo ve belirli bir dala ait bilgi ve kuralların toplamını ifade eden nomi kelimelerinin birleşiminden alıyor.

Somponomi, Sompo Sigorta’nın küresel uzmanlığı ve yerel ihtiyaçlara uygun çözümleriyle, her bütçeye hitap eden kasko sigorta ürünlerini sunan akıllı bir seçim.

İyi hizmet, doğru karar!

Somponomi, köklerinde var olan Japon kültürünün uzmanlığını tüm poliçelerine yansıtarak her müşteriye en iyi hizmeti sağlayan Sompo Sigorta tarafından geliştirilmiştir.